Alberto Razzetti, straordinario argento: dieci secondi sotto il personale

Budapest. Erano tre anni che non li nuotava, poi nella prima batteria (quella più lenta) ha sbriciolato di quasi sette secondi il personale, portandolo da 4’21”60 a 4’14”57, e l’appetito è venuto mangiando. Alberto Razzetti si conferma rivelazione azzurra degli Europei e, dopo il bronzo nei 200, si prende l’argento anche nei 400 misti, portando il personale sul 4’11”17.

Davanti a lui c’è solo il 17enne fenomeno russo Ilya Borodin, che nuota il record del mondo Juniores in 4’10”02, cancellando il 4’11”17 che deteneva da aprile; il bronzo è del britannico Max Litchfield (secondo agli Europei di Glasgow) in 4’11”56. Il sestrese (22 anni il 2 giugno), seguito da oltre un anno dal tecnico federale Stefano Franceschi, in poco più di otto ore balza dal ventunesimo al terzo posto tra i performer italiani.

“È assurdo questo argento. Ho migliorato di dieci secondi il mio personale ed è incredibile – sottolinea Razzetti, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, tifoso di Valentino Rossi e della Ducati, studente in ingegneria -. Non me l’aspettavo proprio. Ero un po’ teso prima del via. Devo ringraziare Stefano (Franceschi, ndr) che mi ha convinto a disputare la gara: aveva ragione“.

Benissimo anche Pier Andrea Matteazzi, quinto con il personale di 4’12”79 (precedente 4’14”70): “Sono veramente felicissimo. L’obiettivo era la finale. Concludere al quinto posto con questo tempo è gratificante”, conclude il 23enne di Vicenza, allenato da Federico Benda e tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse.