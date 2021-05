Al Talent Garden ripartono i campi estivi di robotica

Genova. Sono aperte le iscrizioni al 4° Summer Camp di robotica e programmazione dedicato a giovani innovatori al Talent Garden Genova. Anche quest’anno i programmi “Hello Robot!” saranno inediti.

Si inizia il percorso con una sfida come a Master Chef, ma a colpi di Robot, verranno realizzati clip video come i grandi produttori di film d’animazione, sarà utilizzata la stampante 3D per trasformare gli oggetti comuni in rivoluzionari strumenti al nostro servizio e sarà possibile creare un luna park con robot creati dai giovani

Ecco le date

14-18 giugno | Master Robot |11-14 anni| Full-time

Una sfida come a Master Chef, ma invece che preparare piatti gustosi, si progetteranno robot incredibili.

14-18 giugno | Master Robot Junior |7-10 anni| Full-time

Lo stesso format di Master Robot, ma dedicato ai bambini della scuola primaria.

21-25 giugno | Lego Robot Studio |6-10 anni| Full-time

Verranno scelte le trame più belle per programmare robot che reciteranno alcune scene dei film di animazione più famosi e divertenti.

Per maggiori informazioni: info@hellorobot.it oppure chiamare il 349 5587492. Le iscrizioni sono aperte a un numero limitato di studenti.