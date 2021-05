Aeroporto di Genova, 35 anni fa Craxi e James Brown inauguravano l’aerostazione

Genova. E’ il 10 maggio 1986 quando l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova inaugura la nuova aerostazione. Nato nel 1962, solo 35 anni fa si presenta nella veste architettonica moderna con cui è organizzato oggi.

Al tempo fu il primo scalo in Italia a usare i pontili per l’imbarco diretto – i finger -, aveva inoltre una pista prolungata a 3.025 metri, sei torri di controllo e la possibilità di un attracco simultaneo per 5 aerei.

Alla cerimonia partecipò il presidente del consiglio di allora Bettino Craxi. Sulla pista uno show di James Brown accompagnato dalle Bluebell del Lido di Parigi. Tantissime persone assistettero al taglio del nastro.

(le immagini sono parte dell’archivio dell’Ansa e sono state esposte nel corso della mostra della Regione Liguria “I nostri primi 50 anni”).