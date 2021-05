Admo Volley: termina l’avventura playoff in Serie B maschile, le ragazze cedono al Celle Varazze

Lavagna. Termina l’avventura dell’Admo Volley nei playoff di Serie B. I lavagnesi sono stati battuti a domicilio da un Alto Canavese che si è dimostrato superiore.

Primi due set ben giocati alla pari decisi però dalla maggior qualità della squadra ospite, che si impone per 22-25 e 23-25. Terzo set senza storia, con il passaggio del turno già deciso: finisce 15-25.

Ottima la gestione di Materno, migliore in campo in casa Admo Volley. Una stagione comunque positiva che ha visto i lavagnesi protagonisti di prestazioni importanti. Da neopromossa nel campionato di Serie B, l’Admo Volley ha dimostrato di poter valere la categoria. Ora un periodo di pausa per poi riprendere l’attività e programmare al meglio il futuro.

In Serie C femminile l’Admo Volley è stata sconfitta a Celle Ligure per 3-0 da un buon Celle Varazze Volley, molto solido. Partita giocata sottotono dalle lavagnesi, incappate in una serata no. La ricezione non funziona e l’attacco non porta frutti. Il Celle Varazze sbaglia poco e mette in seria difficoltà Rossi e compagne. Parziali: 25-17, 25-12, 25-23.

Da lunedì si torna in palestra per preparare al meglio la prossima gara in programma per domenica 23 maggio, alle ore 19, al Parco Tigullio contro la Normac VGP.