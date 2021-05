Admo Volley, sconfitta con onore dall’Alto Canavese

Lavagna. L’Admo Volley esce a testa alta dal difficile campo di Cuorgnè. Tre set equilibrati giocati alla pari contro i padroni di casa dell’Alto Canavese, squadra costruita per il salto di categoria che può contare su alcune importanti individualità.

Ottimo l’approccio alla gara per i lavagnesi, trascinati da Assalino e Rossi. A fare la differenza il livello della battuta e la qualità della ricezione. Troppe anche le assenze in casa Admo Volley che hanno limitato la possibilità di dare una svolta al match nei momenti decisivi. Alto Canavese si dimostra squadra solida e compatta e si impone con i parziali di 25-22, 25-21, 25-20.

Domenica 16 maggio al Parco Tigullio in gara 2 l’Admo Volley dovrà ribaltare il risultato e conquistare l’eventuale golden set. Non sarà facile ma se lo spirito e la determinazione saranno quelli messi in campo a Cuorgnè non è impensabile sperare nell’impresa.

La locandina del prossimo incontro