Admo Volley, al via i playoff: in trasferta contro l’Alto Canavese

Lavagna. Tutto pronto in casa Admo Volley per i playoff promozione. Domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 21, a Cuorgnè, in provincia di Torino, i lavagnesi scenderanno in campo per gara 1 contro la formazione Alto Canavese.

Gara 2 è in programma per domenica 16 maggio alle ore 17,30 al Parco Tigullio di Lavagna. La formula prevede che in caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3-0 e 3-1 garantiscono 3 punti alla vincente e 0 a chi viene sconfitto mentre il 3-2 distribuisce 2 punti alla vincente e 1 alla perdente) si disputi il golden set di spareggio ai 15 punti al termine di gara 2.

L’Admo Volley proverà a mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione complicata ma ricca di soddisfazioni. Non sarà facile tenere testa ad una formazione costruita per il salto di categoria che può contare su atleti esperti con alle spalle tanti campionati di categoria.

Nulla da perdere dunque per un gruppo che ha dimostrato di valere molto e che, anche nei momenti di difficoltà, ha retto e ha ottenuto grandi risultati.

La squadra partirà alla volta di Cuorgnè domani alle ore 15 dal Parco Tigullio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Alto Canavese raggiungibile anche attraverso i link della pagina Facebook della società piemontese.