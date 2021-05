Acquario di Genova, cinque influencer per far conoscere la vita nelle vasche e la ricerca scientifica

Genova. In occasione della riapertura al pubblico, l’Acquario di Genova ha lanciato un’iniziativa speciale: cinque influencer faranno conoscere, con il loro personalissimo stile, la vita dell’Acquario e le attività di ricerca e conservazione portate avanti dallo staff scientifico.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un racconto per immagini che contribuisca a promuovere l’Acquario, eccellenza del territorio, attraverso prospettive diverse e focus speciali sui progetti di conservazione e ricerca, su cui l’Acquario non ha mai cessato di impegnarsi nonostante i lunghi mesi di chiusura.

Per la prima volta dei Social Ambassador sono incaricati di raccontare l’animo scientifico e divulgativo dell’Acquario attraverso i canali social, in particolare instagram.

Ogni social Ambassador riceverà un Acquariopass nominativo – l’abbonamento annuale che permette di tornare ogni giorno in visita all’Acquario – con il quale avrà libero accesso al percorso per coinvolgere i propri follower nella quotidianità e nella straordinarietà dell’Acquario più grande d’Europa.

Gli influencer chiamati a rivestire questo speciale ruolo di Social Ambassador di Acquario sono: Greta, Simone, Leonardo e Camilla @famiglia.nomade; Claudio Tallone @ilfotografodeipuffi; Claudia, Carlo e Tommaso @topi_e_lenticchia, anche corrispondenti del blog nazionale Viaggiapiccoi.com; Maurizio Bardini @mauribardi e Rosa Ciliberti @cilirosa admin delle community @thehub_liguria e @thehub_genova.

L’attività social degli Ambassador inizierà a partire da maggio e proseguirà per tutto il 2021. Ogni mese, racconteranno la vita tra le vasche dell’Acquario e uno dei progetti scientifici.

Si partirà con il progetto Life Claw dedicato alla salvaguardia del gambero di fiume europeo, in declino nell’area dell’Appennino nordoccidentale di Emilia-Romagna e Liguria.

Si proseguirà mese dopo mese con focus sulle scogliere coralline, sulla conservazione della testuggine palustre ligure Emys orbicularis Ingauna; sul soccorso e la cura delle tartarughe marine Caretta caretta, sul progetto Intermed, un network internazionale per studiare e proteggere i Cetacei del Mar Mediterraneo.

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia social dell’Acquario di Genova volta ad aumentare la brand awareness, ampliare il numero di follower e di contenuti condivisi ed instaurare un dialogo duraturo con la propria fan base creando commenti, condivisioni e quindi engagement.

L’Acquario di Genova è oggi tra le destinazioni più instagrammate del nostro paese con oltre 130.000 scatti condivisi con l’hashtag #acquariodigenova e 53.800 follower sul suo profilo @acquariodigenova.

Biografie dei Social Ambassador

TOPI_E_LENTICCHIA

Topi_e_lenticchia, all’anagrafe Claudia Tirasso, è la penna ligure di Viaggiapiccoli, blog nazionale di viaggi per famiglie, che nell’ultimo anno ha creato una vera galassia di siti locali per promuovere le bellezze delle regioni italiane dal punto di vista di chi le vive tutti i giorni.

Comunicatrice entusiasta, viaggiatrice instancabile, cantante da tutta la vita e golosa irrimediabile, Claudia racconta la Liguria con il piccolo Tommaso sul sito www.liguria.viaggiapiccoli.com

IG: @Topi_e_lenticchia e @viaggiapiccoli

FB: https://www.facebook.com/viaggiapiccoli

ILFOTOGRAFO DEI PUFFI

Claudio Tallone è nato a Genova nel 1977.

Laureato in Giurisprudenza, impiegato sposato e con un figlio di nome Teodoro di 3 anni, fotografo per passione.

Ha trasformato un giocattolo della sua infanzia, i Puffi, in un progetto fotografico spensierato che lo accompagna giorno dopo giorno. Si è appassionato alla fotografia e poi ai viaggi. Ma i Puffi sono rimasti nel suo “cuore”.

Così ha deciso di portare sempre qualche Puffo in viaggio, da immortalare con la reflex o con lo smartphone, facendo nascere un vero e proprio progetto creativo.

I suoi Puffi sono stati a New York, Berlino, Madrid, Valencia, Atene, Istanbul, San Pietroburgo, Danimarca, Norvegia e in tanti altri posti.

Ma la sua attenzione e il suo amore vanno sempre alla sua Genova, alla sua regione, scattando quindi location liguri con i Puffi e promuovendo per passione tutte le ricchezze che racchiudono sui suoi canali social

IG: @ilfotografodeipuffi

FB: https://www.facebook.com/ilfotografodeipuffi

FAMIGLIA NOMADE

Sono una famiglia nomade, una semplice famiglia che si è promessa di non smettere mai di sognare e di viaggiare.

Si definiscono viaggiatori “lenti”, per far amare le loro avventure ai due piccoli nomadini.

IG: https://instagram.com/famiglia.nomade

FB: https://m.facebook.com/famiglia.nomade

YT: https://www.youtube.com/channel/UChYVuiODwX3Cc9Uois5pa3A?sub_confirmation=1

MAURIZIO BARDINI

Approda su Instagram nel 2014 ma il suo non è stato un amore a prima vista.

A partire da fine 2016 ha iniziato a studiare ed apprezzare questo strumento, piano piano è riuscito a crearsi una community alla quale cerca di far conoscere Genova attraverso i suoi scatti.

Adora andare in giro per la sua città come fosse un turista, con lo zaino fotografico in spalla, la sua mirrorless in mano e lo smartphone in tasca in modo da avere sempre tutto a portata di mano per immortalare Genova da ogni angolazione: che si tratti di uno scatto con il naso all’insù nei vicoli o di cercare qualche riflesso nelle fontane o vetrine. Lo diverte interagire con i suoi follower e dal 2017, quando è diventato co-admin della galleria @thehub_liguria e successivamente @thehub_genova, si diverte ad organizzare instameet e contest così da dare un volto alle persone che lo seguono e che segue.

IG: @mauribardi

ROSA CILIBERTI

Ha scoperto il mondo di Instagram da qualche anno, anche se l’interesse per la fotografia in generale è nato molto prima. Apprezza questo strumento social per i suoi lati buoni: la condivisione, la scoperta di nuovi luoghi e di realtà interessanti, la conoscenza di persone con i suoi stessi interessi.

Sul suo profilo @cilirosa porta i suoi follower in giro soprattutto per Genova e la Liguria, facendo scoprire lor anche tesori nascosti, fuori dai tradizionali giri turistici. Non mancano puntate fuori regione in occasione di gite o vacanze.

È co-admin delle due gallerie @thehub_liguria e @thehub_genova dove condivide i migliori scatti che valorizzano il suo territorio.

IG: @cilirosa