A26, due notti di chiusure per lavori dell’uscita di Masone per chi proviene da nord

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione per i quali sarà necessario installare una deviazione di carreggiata, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

La chiusura avverrà nelle due notti consecutive di venerdì 21 e sabato 22 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona. In ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, rientrare dalla stessa stazione e immettersi sulla A26, per poi uscire a Masone.