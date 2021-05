Autostrade, auto in fiamme sulla A26: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un’autovettura è stata distrutta dalle fiamme sulla corsia dell’A26 che immetto sulla A10 poco prima dello svincolo di Pra’ in direzione Genova, questo pomeriggio poco dopo le 19.

Secondo le prime ricostruzioni l’autista accortosi del fumo avrebbe accostato per mettersi in sicurezza: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme evitando il peggio.

Non risultano altri mezzi coinvolti e per fortuna non si registrano feriti. La viabilità autostradale ha subito qualche disagio subito rientrato.