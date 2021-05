A tu per tu con David Balleri, dall’agosto 2020 allenatore della formazione Juniores dell’Asd Albenga 1928. È cresciuto nel settore giovanile del Cuoiopelli, col quale ha debuttato in prima squadra, nella stagione 1986/87. In seguito ha indossato le maglie di Cerretese, Siracusa, Cosenza, Parma, Padova, Sampdoria, Lecce, Livorno, Como, Pro Livorno, chiudendo la carriera nell’annata 2009/10. Nella stagione successiva ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile, prima con la Pro Livorno e poi per ben sette anni col Livorno.

David Balleri, soprannominato “Pendolino”, che giocava nel ruolo di difensore, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, in particolare degli anni trascorsi in maglia blucerchiata in Serie A con 116 presenze e 4 reti, dal 1995 al 1999, e ci descrive anche il suo attuale ruolo nella società ingauna. Interviene in trasmissione Alessandro Grandoni, allenatore della prima squadra dell’Albenga.