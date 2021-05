A Cogorno nasce il consorzio rurale Monte San Giacomo

Cogorno. Prima assemblea dei soci, lo scorso giovedì 20 maggio, presso l’area polivalente Belvedere Cogorno Collina, del consorzio rurale Monte San Giacomo. L’incontro si è svolto grazie all’interessamento di alcuni soci, alla presenza del tributarista Maurizio Squeri, professionista incaricato per espletare tutti gli adempimenti per rendere il consorzio operativo ed iniziare tutte le attività previste dallo statuto.

Nell’assemblea si è nominato un consiglio direttivo pro tempore formato da presidente, vicepresidente e cassiere/tesoriere, primo passaggio per iniziare l’iter e per far in modo, con richiesta scritta al presidente, di ampliare il numero dei soci aventi diritto.