28 maggio bike to school nazionale, anche a Genova si pedala per i diritti dei bambini

Genova. Il 27 maggio l’Italia festeggia il trentennale della ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e noi andremo tutti a scuola in bicicletta insieme – l’ultimo venerdì del mese come da tradizione – per ricordare che la salute, l’aria pulita, l’accesso e l’utilizzo degli spazi cittadini, la possibilità di andare a scuola a piedi e in bicicletta in sicurezza sono tutti diritti dei nostri bambini, ignorati e calpestati da una mobilità dannosa.

“Chiediamo alle nostre amministrazioni cittadine – dicono dall’associazione TRiciclo – di occuparsi dei cittadini minori e di includere quanto prima nelle progettazioni dei piani urbanistici e del traffico le nostre richieste”. Tra queste: chiudere al traffico in modo permanente e/o istituire zone/strade scolastiche davanti a ogni scuola, pianificare e mettere in sicurezza gli itinerari casa-scuola per favorire la mobilità ciclistica e la micromobilità, spingere verso l’adozione dei mobility manager scolastici come già previsto dalla legge 221 del 28 dicembre 2015, tuttora ampiamente ignorata, attrezzare tutte le scuole con rastrelliere e consentire il parcheggio interno dove possibile per poter parcheggiare in sicurezza le biciclette.

Venerdì 28 maggio genitori e insegnanti sono invitati a partecipare e organizzare un “Bike to school” nella propria scuola o nel proprio quartiere. “Organizzando piccole masse critiche colorate, si contribuisce a restituire le strade alle persone”.

A Genova i Bicibus e pedibus sperimentali sono già stati creati in occasione di m’Illumino di meno del 26 marzo e alcuni, come ad esempio il BicibuSauro non hanno mai smesso di essere attivi, offrendo ai bambini della scuola Primaria Nazario Sauro, l’opportunità di andare a scuola in bicicletta una volta alla settimana sotto la scorta di genitori ed angeli custode.

Non solo bicibus ma anche pedibus: le scuole primarie del Convitto Colombo, della VIta è Bella e della Barrili stanno andando avanti nella speranza di riuscire a consolidarli in modo ufficiale per l’anno prossimo e di ottenere le zone scolastiche per i propri bimbi. Il capitano della nazionale di ciclismo Matteo Trentin è venuto a pedalare svolgendo al meglio il suo ruolo di Angelo Custode per i bimbi ma non solo, perchè essendo vice presidente dei ciclisti professionisti italiani, ha anche portato con se i cartelli di IO RISPETTO IL CICLISTA che i bimbi e le famiglie chiedono a gran voce di installare al Comune di Genova prima che la scuola finisca.

La prossima tappa, quella di venerdì 28 maggio vedrà il BicibuSauro attivo per una causa molto

importante che riguarda tutta la scuola e che registra una partecipazione di massa di diverse classi perchè l’obiettivo specifico è quello di far capire a tutti i genovesi quanto sia importante la prima scuola all’aperto della Liguria, nella speranza che la Giunta Comunale mantenga la promessa di non alienare il bene che riguarda il giardino dei bimbi che deve continuare a essere utilizzato come aula all’aperto e per le attività didattiche dei bimbi, non certo per concedere a dei privati di lucrare con campi sportivi che poco hanno a che fare con la socialità dei bimbi.

L’ associazione tRiciclo sostiene il Comitato dei Genitori della Nazario Sauro e coglie l’occasione per invitare tanti ciclisti urbani e sportivi ad accompagnare i bimbi del BicibuSAURO per farli sentire sostenuti e accompagnati e, questa volta, sostenere anche le loro famiglie per la specificità della scuola all’aperto vitale per tutta la comunità genovese.

Chi vuole aderire e promuovere un appuntamento di “Bike to school” nella propria scuola può scrivere ai seguenti indirizzi cittadini per avere un supporto nell’organizzazione e promozione:

info@bikepride.net Torino

biketoschoolroma@gmail.com Roma

info@massamarmocchi.it Milano

triciclo.bbi@gmail.com Genova