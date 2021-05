100 rana femminili, bronzo europeo per Martina Carraro

Budapest. I 100 rana femminili, ai campionati europei in corso a Budapest, si tingono d’azzurro con l’argento di Arianna Castiglioni e il bronzo di Martina Carraro per una doppietta mai vista.

Davanti a l’oro c’è solo la svedese Sophie Hansson, bronzo europeo in vasca corta a Copenaghen 2017, che si impone in 1’05″69.

La 23enne di Busto Arsizio, allenata dal tecnico federale Gianni Leoni, che in batteria era scesa per la prima volta in carriera sotto l’1’06 (1’05″98), tocca in 1’06″13, dopo un passaggio controllato nei primi 50 in 31″45 e un ritorno super da 34″68. Opposta la gara della 27enne di Genova e primatista italiana, tesserate per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91, bronzo iridato a Gwangju 2019, che tocca in 1’06″13, spara un ottimo primo 50 in 31″22 ma paga nel secondo in 34″99.

“Non volevo perdere quest’occasione, perché nei 100 rana sapevo di potermela giocare – spiega Castiglioni, terza a Glasgow 2018 -. È stata una bella battaglia, perché tutte potevamo salire sul podio. Il tempo è più alto rispetto a quelli di martedì, ma mi sono sentita meglio in acqua”.

Meno soddisfatta Martina. “Non una delle mie gare migliori, ma prendo quel che di positivo c’è – spiega una sempre sorridente fidanzata del plurimedagliato internazionale Fabio Scozzoli, fermo ai box per un infortunio -. Prendo la mia prima medaglia europea in vasca lunga. Sapevo che la Hansson era in forma“.