Genova. In controlli non sono mancati anche con l’elicottero della Guardia di Finanza ma i genovesi in queste giornate di festa hanno sostanzialmente rispettato i divieti e le multe, fino al momento in cui stiamo scrivendo, sono state sostanzialmente poche.

Un genovese è stato multato ieri mattina dalla polizia stradale perché voleva recarsi nella sua seconda casa nell’ambito del territorio regionale. Altre due multe sono state fatte ad altrettanti diportisti che stavano facendo un giro con le proprie imbarcazioni. Le fiamme gialle hanno avvicinato le imbarcazioni, segnalate dall’alto, e dopo avere appurato che non avevano alcuna giustificazione hanno elevato la molta.

Foto 2 di 2



E’ stato lo stesso presidente della regione Giovanni Toti a firmare una ordinanza in cui si vieta per le festività di Pasqua di raggiungere le seconde case e le imbarcazioni. Per il resto oggi il centro città era abbastanza deserto. Un po’ di code davanti a mercati e supermercati per li acquisti in vista delle festività. Anche il porto antico, come si vede dalle foto, solitamente zona prediletta da giovanissimi e famiglia era poco affollato.