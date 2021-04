Zoagli, ciclista vola giù da un sentiero: trasportato in codice rosso al San Martino

Zoagli. Grave infortunio per un ciclista che nella tarda mattinata di oggi è volato giù da un sentiero in località Semorile nel Comune di Zoagli.

Sul posto il 118, gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco che sono intervenuti con l’elicottero.

L’uomo è stato verricellato e trasportato con Drago all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto appreso sarebbe finito in un dirupo per circa tre metri. Ha riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.