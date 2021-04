Zaki, Pastorino (Leu): “Bene il Senato mentre Genova perde una buona occasione”

Roma. “Il voto al Senato sulla cittadinanza italiana per Patrick Zaki è un passo importante. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di una presa di posizione che impegna il governo a una maggiore decisione nei rapporti con l’Egitto di al-Sisi”. Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Senza mai dimenticare – ricorda Pastorino . la battaglia di civiltà per arrivare alla verità per Giulio Regeni”.

“Sul piano locale, invece, il Comune di Genova ha perso una buona occasione per unirsi alla richiesta di liberazione di Zaki – dice il deputato – Il Comune di Bogliasco – aggiunge Pastorino – ha già conferito la cittadinanza onoraria, anticipando anche la votazione a Palazzo Madama. E sarebbe importante che altri Comuni assumessero questa decisione, perché i diritti umani non hanno un colore politico”.