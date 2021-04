“You can do it!” ovvero: se puoi sognarlo puoi farlo!

È questa la filosofia di Incentivi Italia, start-up innovativasituata nel centro di Savona che si occupa di ottenere contributi a fondo perduto e bonus per aziende e famiglie.

L’idea di creare Incentivi Italia nasce da Claudia Ghiso nel 2016 e si è trasformata oggi in una realtà tutta al femminile, formata da diciotto donne under 35, di cui due mamme e una futura mamma.

In Liguria, ad oggi, sono pochissime le figure che possono vantare il prestigioso titolo di Europrogettista, e Claudia Ghiso è annoverata fra queste. Inoltre, dal 2019 è stata riconosciuta come Innovation Manager, un titolo al momento attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico solamente a 8.000 realtà. Ecco perché, affidarsi a lei e al suo staff, potrebbe rivelarsi sicuramente la carta vincente per realizzare tutti quei progetti imprenditoriali e quei sogni che avete nel cassetto da anni, ma che non sapete come fare per concretizzare!

Sempre in termini di risultati, nel 2020 ne è stato raggiunto uno importantissimo: l’approvazione del 100% dei bandi richiesti per le aziende! Questo ottimo risultato è frutto del metodo innovativo di ricerca e selezione dei bandi ideato da Incentivi Italia, che permette di coniugare in modo efficace le esigenze e le necessità delle aziende e delle famiglie, con le opportunità fornite dai contributi erogati dai numerosi enti presenti sia su territorio nazionale, che internazionale.

Il nostro team

Vengono selezionati bandi di carattere europeo, nazionale e internazionale, i cui contributi sono erogati da enti e fondazioni, con l’obiettivo principale di permettere ai privati e alle aziende di ottenere i fondi ai quali hanno diritto, dei quali spesso non sono a conoscenza. Tutto ciò corredato dalla professionalità dello staff di Incentivi Italia e dall’attenzione alla cura del cliente e alle sue necessità.

Lo sapevate che attualmente ci sono più di 10.000 bandi disponibili a cui partecipare e che i bonus per i privati e le famiglie sono in continuo aggiornamento? Se la vostra risposta a questa domanda è no, Incentivi Italia è la soluzione che fa per voi! (www.incentiviitalia.com)