Voltri, mezzo per l’asfaltatura si schianta contro un muro del liceo Lanfranconi

Genova. Grave incidente questa notte poco prima delle 2 in via Camozzini, a Voltri: un mezzo utilizzato per stendere il bitume che era parcheggiato vicino al liceo Lanfranconi si è mosso probabilmente a causa di un guasto ai freni schiantandosi contro un muro della scuola.

L’impatto, oltre al muro, ha danneggiato un tubo del gas dell’edificio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale.

Per fortuna, grazie all’ora, nessuna persona è rimasta coinvolta.