Violenta rapina alla expert di Corso Montegrappa, arrestati gli autori

Genova. Nel dicembre scorso quattro malviventi erano entrati nel punto vendita Expert Kerry di corso Montegrappa, sopra Brignole, a Genova, e con il volto coperto e per scappare portando via telefoni cellulari e una telecamera avevano forzato una vetrina e picchiato un dipendente, finito in ospedale.

Subito sul posto la pattuglia della stazione Carabinieri di Ge-Castelletto e poi, i colleghi della sezione rilievi avevano avviato le indagini. Che si sono concluse nelle ultime ore.

Ieri, i militari, con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Genova Centro, partendo da una vaga descrizione di uno dei malfattori, con la visione delle telecamere di sorveglianza in prossimità del negozio e delle probabili vie di fuga, incrociando fatti accaduti di recenti e comparando le immagini con delle foto segnaletiche, hanno identificato i rapinatori.

Gli autori del colpo, tutti di nazionalità georgiana e pregiudicati, e di età compresa tra 23 e 31 anni, sono stati rintracciati e arrestati.