Vaccino, Toti: “Settimana da record, Liguria prima per dosi somministrate sulla popolazione”

Genova. “Settimana da record per i vaccini: la Liguria è la prima regione in Italia per prime dosi somministrate, con il 27,8% di liguri che l’hanno ricevuta, mentre è la terza per abitanti che hanno completato il ciclo, con l’11,3% di cittadini già immunizzati. Siamo al 92% di dosi somministrate sulle consegnate e anche grazie a questa accelerazione la curva del contagio continua a scendere, così come i ricoveri, con 12 pazienti in meno oggi nei nostri ospedali”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Lunedì la Liguria tornerà in zona gialla, un primo fondamentale passo verso la ripartenza, una boccata d’ossigeno per tante attività che riapriranno e per i cittadini. Che sia l’inizio di un percorso di buonsenso, prudenza ma anche coraggio per un ritorno alla normalità”, aggiunge il governatore.

VACCINI

In totale ad oggi risultano 361.630 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale*

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 2.150

Asl1 202

Asl2 396

Asl3 1.165

Asl4 188

Asl5 199

60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 24.175

Asl1 2.726

Asl2 4.104

Asl3 11.633

Asl4 2.282

Asl5 3.430

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 29.558

Asl1 3.466

Asl2 5.504

Asl3 13.512

Asl4 2.995

Asl5 4.081

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 52.620

Asl1 5.995

Asl2 10.123

Asl3 23.501

Asl4 4.883

Asl5 8.118

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 47.515

Asl1 4.331

Asl2 9.754

Asl3 21.473

Asl4 4.264

Asl5 7.693

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 95.769

Asl1 12.326

Asl2 19.840

Asl3 51.154

Asl4 7.884

Asl5 4.565

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 50.211, su un totale di 54.595 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 5.900

Asl2 7.495

Asl3 26.745

Asl4 4.423

Asl5 5.648

Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 12.075 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali

Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 17.060

Asl1 1.395

Asl2 2.469

Asl3 8.589

Asl4 1.612

Asl5 2.995