Vaccino, la Liguria pronta a fare il pieno di dosi: a fine maggio si aggiungono 50 farmacie

Genova. Dal 30 maggio, se saranno confermati i dati sulla programmazione dei vaccini che prevedono 15 milioni di dosi a livello nazionale, altre 50 farmacie entreranno nel circuito regionale. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti nel punto stampa serale sull’emergenza Covid.

“Da questa settimana – ha aggiunto Toti – saliremo con la disponibilità dei vaccini, su cui ancora un po’ si balla nelle date di consegna, e arriveremo a 80mila dosi alla settimana. Siamo già abbondantemente sopra i 70mila, quindi non è uno sforzo così gravoso. Poi, da maggio, se arriveranno davvero le dosi del Governo si potrà pensare a uno scatto in più anche se l’obiettivo è 13mila al giorno sui 513mila previsti dal piano nazionale, quindi non siamo lontani dalla meta”.

Intanto pendono anche sulla Liguria le indicazioni di Figliuolo che imporrebbero alle regioni di congelare le prenotazioni per gli under 60 se prima non sono stati vaccinati anziani e fragili. Un vincolo che, secondo Toti, non impedirà di rispettare la scadenza prevista per questa fascia d’età che è l’11 maggio (con avvio la sera prima sul portale online).

“La ritengo una circolare di buonsenso – ha detto – perché anche in questo momento l’età media dei decessi è 81 anni e due terzi delle terapie intensive sono occupate da over 75. Lo valuteremo in sede tecnico-politica la prima settimana di maggio, ma credo si potrà comunque aprire. A mio modo di vedere potremo mantenere quella data, al massimo slitterà di una settimana”. La percentuale di vaccinazione di over 80 che la Liguria punta a raggiungere entro l’11 maggio è dell’80%.