Vaccino, ipotesi teatro della Gioventù e Porto Antico per sostituire l’hub della Fiera

Genova. C’è anche il teatro della Gioventù di via Cesarea in pieno centro tra i luoghi che potrebbero ospitare un hub vaccinale a Genova da agosto in poi, quando il padiglione Jean Nouvel della Fiera dovrà essere sgomberato per l’allestimento del Salone Nautico, come spiegato a Genova24 dal presidente della società Porto Antico.

A dirlo è stato questa sera il presidente Giovanni Toti durante il punto stampa sull’emergenza Covid: “L’ipotesi è di trasferirne un pezzo ai Magazzini del Cotone e il secondo pezzo al teatro della Gioventù. Saranno due hub di dimensioni minori ma dalla capacità di molte migliaia di vaccini”.

Quella dei Magazzini del Cotone, compresi nel perimetro del Porto Antico e quindi affidati alla stessa gestione del padiglione fieristico, era un’idea già sul tavolo ancora prima di aprire l’hub alla Fiera, quando si stava valutando di sdoppiare il centro vaccinale nelle due location. Poi si è deciso di accentrare tutta la potenza di fuoco in un solo punto. Il presidente della società, Mauro Ferrando, aveva glissato dicendo che è ancora tutto in fase di valutazione, sia la disponibilità sia l’eventuale concessione a titolo gratuito.

Il teatro della Gioventù avrebbe il vantaggio di essere già di proprietà della Regione e quindi non si porrebbe il problema di un affitto. Più difficile sarebbe trasformare i locali per organizzare la vaccinazioni, ma a quel punto si tratterebbe probabilmente di un centro ausiliario rispetto a quello del Porto Antico.

Il contratto con Asl 3 per il padiglione blu della Fiera scade il 18 agosto ma già dai giorni successivi a Ferragosto era previsto lo sgombero. Il Porto Antico, però, potrebbe chiedere tempi più celeri per gestire l’allestimento del Salone Nautico, previsto dal 16 al 21 settembre, in maggiore tranquillità.