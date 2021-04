Vaccino, il 25% dei liguri ha ricevuto la prima dose: la media nazionale è del 19,5%

Genova. Ieri in Liguria sono stati fatti oltre 14mila vaccini, quasi il doppio rispetto alla soglia raccomandata dal commissario Figliuolo. A oggi 379.680, un quarto della popolazione ligure, ha ricevuto la prima dose di vaccino. Mentre la seconda dose è stata inoculata a 150.541 persone (9,87% della popolazione). Dati migliori rispetto alla media nazionale che vede una percentuale di prima dose al 19,5% e di seconda dose all’8,10%.

“In Liguria, la percentuale di vaccini utilizzati rispetto ai vaccini consegnati evidenzia per i vaccini mRNA una percentuale pari al 91%, mentre per quelli a vettore virale, AstraZeneca, la percentuale si attesta al 79%”, ha detto Valeria Rebesco, responsabile politiche del farmaco di Alisa e referente per la logistica dei vaccini.

Da lunedì la Liguria entra in zona gialla. “Ci siamo sentiti con il ministro Speranza – ha detto il presidente Toti – che ce lo ha comunicato ufficialmente, abbiamo inoltre iniziato a parlare con il ministero e con i suoi tecnici del certificato green che verrà predisposto dalla piattaforma unica e fino a quella data stiamo ragionando su come ottemperare alle esigenze dei cittadini”.

Lunedì entrerà in vigore l’ordinanza regionale sulle scuole che prevede la didattica in presenza al 70% nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che nella formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Un’ordinanza che durerà dal 26 aprile per due settimane.