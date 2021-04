Vaccino, dal 10 maggio apre il nuovo hub di piazza Manzoni: ecco come funziona

Genova. Aprirà lunedì 10 maggio l’hub vaccinale gestito dai farmacisti in piazza Manzoni, nella sala consiliare del Municipio Bassa Valbisagno, messa a disposizione dopo che il Comune aveva chiesto ai presidenti dei quartieri di individuare spazi idonei nelle scuole o in altri locali pubblici. Sarà il primo a partire e al momento anche l’unico che funzionerà con questa formula.

“Dovevamo partire già la settimana prossima, il 3 maggio – spiega il presidente Massimo Ferrante – ma Alisa ha detto ai farmacisti che la Bassa Valbisagno al momento è già coperta, quindi l’arrivo delle dosi necessarie slitta di una settimana rispetto al previsto. Nel frattempo abbiamo già siglato la convenzione con le farmacie, abbiamo certificato l’idoneità dei locali e abbiamo chiuso l’accordo con le pubbliche assistenze per garantire un presidio all’esterno in caso di emergenze”.

Sono 6 le farmacie che hanno aderito e che invieranno il proprio personale affiancato da medici volontari nell’hub di piazza Manzoni: la Scanavino di corso Sardegna, la Martinelli di via Giacometti, l’Ormea di via Bonifacio, la Popolare di largo Merlo e l’Imperiale di via Torti. Il centro sarà aperto lunedì, martedì e giovedì con orario 13.00-17.30, per non creare sovrapposizioni con gli utenti dell’anagrafe e dei servizi sociali che affluiscono al mattino.

La sala consiliare del Municipio Bassa Valbisagno

Come funziona. Una prima accoglienza verrà fatta all’esterno, sotto il gazebo che era stato allestito di fronte all’ingresso del Municipio per i tamponi. Quindi si andrà al piano superiore, accessibile con ascensore, si passerà dall’accettazione e infine si riceverà il vaccino nel grande salone da 150 metri quadrati. In questi giorni sono in corso l’allestimento e la sanificazione straordinaria degli spazi. Nel salone ci saranno 3 box per un totale di 72 vaccinazioni al giorno ogni pomeriggio (una ogni 10 minuti)

Il meccanismo è lo stesso valido per le singole farmacie. In piazza Manzoni potranno vaccinarsi tutti gli over 60 (eccetto gli ultrafragili) prenotandosi secondo i consueti canali della Regione (online su prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli Cup, Asl e ospedali). Di norma il vaccino che viene somministrato è AstraZeneca, ma a seconda della disponibilità si potrà ricevere Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna a prescindere da quello che risulta indicato nella prenotazione.