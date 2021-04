Vaccini, Garibaldi (Pd): “Tre proposte per migliorare la campagna anti Covid”

Genova. “Completare entro aprile, la prima dose per tutti over 80. Concentrarsi immediatamente sui dimenticati: soggetti ultra fragili, disabili, caregiver e di chi deve essere vaccinato a domicilio. Organizzare una rete per i Piccoli Comuni e per l’entroterra”.

Lo chiede il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi a nome delle opposizioni (Lista Sansa, M5S, Linea Condivisa) in una nota in cui afferma che “in Liguria la situazione, nonostante la bulimia di annunci di Toti, non è delle migliori”.

“A domenica siamo sempre la terzultima Regione d’Italia per vaccini somministrati in rapporto alle consegne che si basano su un principio: i vaccini sono proporzionali alle persone da vaccinare, non sono dati a caso – afferma ancora Garibaldi -. In più da giovedì scorso, metà regione è in zona rossa”.

“Imperia e Savona sono state nei fatti chiuse perché il virus circola in maniera molto rilevante e la pressione sugli ospedali è altissima”, continua.

“Una considerazione sulle modalità la voglio fare. Come già accaduto con la prima chiusura di Imperia Toti emette le ordinanze all’ultimo momento e con scarsissimo preavviso, quando lo faceva Speranza, con due giorni di anticipo, si scagliava contro il governo. Segno di una gestione confusa e che rischia di non essere pienamente efficace”, conclude.