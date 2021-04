Vaccini e persone non deambulanti, Pastorino: “Costrette a pagarselo, situazione incresciosa”

Genova. “Ci risulta che il trasporto per coloro che devono sottoporsi al vaccino sia a carico, economicamente, del paziente e non del sistema sanitario, sia nel caso si tratti di persona non deambulante che di anziana invalida e sola. Questo naturalmente avviene perché la realizzazione del piano vaccinale per le persone che avrebbero diritto a un servizio domiciliare è in enorme ritardo”.

A dirlo è Gianni Pastorino vice presidente della Commissione II e capogruppo di Linea condivisa: “Il quadro che si delinea, purtroppo, è questo: a fronte della disponibilità di vaccini e della legittima prenotazione, le persone sono costrette a pagarsi l’ambulanza perché, da circolare, risulta che le Asl non rimborseranno il trasporto”.

“Il problema, a nostro avviso, è che in nessuna comunicazione ufficiale si specifichi ‘quanto’ dovranno ancora aspettare le persone che hanno diritto alla vaccinazione domiciliare – dichiara il consigliere Pastorino –. È chiaro che, più per queste persone ultrafragili e fragili si ritarda l’inoculazione del vaccino, più è alto il rischio che si contagino”.

Una circostanza a cui, necessariamente, risulta urgente porre rimedio. “Ritengo che dal momento che queste persone hanno diritto, nel più breve tempo possibile, ad essere vaccinate, in questa situazione il costo del trasporto dovrebbe essere, imprescindibilmente, a carico del sistema sanitario pubblico”, chiosa il capogruppo Pastorino.