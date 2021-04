Under 17 A e B: ecco il nuovo format del torneo

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., riscontrata l’impossibilità di riprendere il Campionato nel suo format originario, ha provveduto ad organizzare la Nuova Fase del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B stagione sportiva 2020/21.Il Campionato è riservato alle n° 40 Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. Dette Società potranno schierare in campo solo calciatori di categoria Allievi.

La Nuova Fase del Campionato si articola in tre fasi successive:

a) 8 Gironi Eliminatori (gare di andata e ritorno con sistema cosiddetto all’italiana)

b) Quarti di Finale (gara unica)

c) Fase Finale a 4 (Semifinali e Finale per il 1°posto in gara unica)

La prima giornata del nuovo format è stata fissata per l’11 aprile, l’ultima gara il 9 maggio e, a seguire, le successive fasi di gioco per la conclusione della manifestazione. Nel Girone 1 oltre a Juventus e Torino, sono state inserite le liguri Sampdoria, Genoa e Virtus Entella.