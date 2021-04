Trasporto pubblico, i bus da 18 metri di Amt in prova sulla linea Genova – Recco

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo, con gli assessori Edvige Fanin ed Enrico Zanini, non è mancato all’appuntamento con l’autobus da 18 metri, veicolo che ha effettuato il viaggio di prova, per verificare la compatibilità con Anas e Polizie Locali, sulla linea Genova – Recco.

Al sopralluogo tecnico hanno partecipato la Città Metropolitana con Guido Guelfo, i comandanti delle Polizie Locali di Pieve Ligure, Sori e Recco, i dirigenti di Amt. L’autobus da 18 metri oltre ad avere una capienza maggiore di passeggeri possiede una buona flessibilità di guida rispetto ai bus più piccoli.

I bus da 18 metri di Amt, quindi, potrebbero entrare a breve in servizio per collegare la cittadina del levante con il capoluogo ligure, tratta frequentata ogni giorno da decine di pendolari e studenti, e che in periodo estivo diventa anche vettore turistico.