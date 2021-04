Terzo Valico, per il raddoppio della Tortona-Voghera cantieri terminati entro il 2027

Genova. Dopo la delusione dei giorni scorsi per il mancato inserimento delle opere collaterali al Terzo Valico nel piano straordinario del governo legato al Recovery Plan, Rfi annuncia che i lavori per dare sbocco in pianura ai treni in arrivo da Genova procedono.

Per la Tortona – Voghera la progettazione definitiva è in corso e, trovati i finanziamenti, anche nei Fondi del prossimo anno, si potrà partire con gli appalti già entro il 2022. I lavori, stando alle stime di Rfi, dovrebbero durare cinque anni, per arrivare quindi al termine nel 2027.

Per quanto riguarda la tratta tra Voghera e Pavia, di cui al momento non è previsto alcun intervento Rfi precisa che “le caratteristiche della linea sono tali da sopportare un aumento dell’offerta sia in termini di quantità, sia, per i treni merci, di peso assiale, sagoma e lunghezza”.