Tenta di rapinare un’anziana e prende a calci due giovani che cercano di rincorrerlo: arrestato

Genova. Pomeriggio movimentato ieri in via XX Settembre dove un uomo, poi identificato come un cittadino del Bangladesh di 28 anni, è riuscito a derubare un’anziana di 76 anni che stava guardando le vetrine. Le ha preso il cellulare dalla borsa ed è fuggito.

A quel punto la donna ha urlato “al ladro!!” attirando l’attenzione di due giovani che con prontezza sono intervenuti in suo soccorso rincorrendo il rapinatore. Una volta raggiunto, il fuggitivo però si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni tanto da procurare ad uno dei due una ferita ad una mano.

I due ragazzi sono però riusciti a bloccarlo consentendo così alla volante del commissariato di San Fruttuoso di arrestarlo.

Il 28enne, trovato ancora in possesso del cellulare rubato, con svariati precedenti di polizia e sospettato di essere l’autore di diversi borseggi avvenuti nei giorni scorsi nel centro cittadino, sarà processato per direttissima.