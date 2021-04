Tennistavolo: Alessandro Costa e Claudia Bertolini sono campioni regionali

Chiavari. Sabato 17 aprile si sono svolte a Chiavari, presso la palestra del Liceo Luzzati, le gare valevoli per la qualificazione ai campionati italiani giovanili per le categorie Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, che si svolgeranno a Terni dal 24 giugno al 4 luglio.

La giornata si è aperta alle ore 10 con il Singolo femminile Giovanissimi, che metteva in palio un posto per le fasi finali. Questo è andato a Claudia Bertolini (TT Genova), che ha avuto la meglio per 3 a 1 in finale su Alice Borsani (Villaggio Sport). Sul terzo gradino del podio è salita Emma Delucchi del TT Segesta Nova e al quarto Camilla Conti del TT Genova.

Contemporaneamente a questa competizione si è svolto il Singolo maschile Allievi, la gara con più partecipanti della manifestazione, durante la quale gli atleti si contendevano l’accesso a tre posti. La combattutissima finale, terminata al quinto set, ha visto in campo due atleti del TT Genova, Alessandro Costa e Flavio Bertolini; alla fine, è stato il primo ad avere la meglio. Il terzo posto in palio è andato a Giosuè Debarbieri (TT Segesta Nova), che ha prevalso nettamente su Emanuele Schiaffino (TT Genova).

Al termine della gara ha preso il via il Singolo femminile Ragazzi (due posti in palio), la cui finale ha visto un altro derby, questa volta per il Don Bosco Varazze: Virginia Costa ha superato per 3-1 la sua compagna di squadra Vittoria Oliva, ed entrambe hanno staccato il pass. Si è classificata al terzo posto Vittoria Bellan del GSTT Vallecrosia.

A mezzogiorno ha avuto inizio il Singolo maschile Ragazzi, la competizione che assegnava il maggior numero di posti: ben cinque. Il primo di essi, unitamente al gradino più alto del podio, è andato ad Alessandro Tiberti (Don Bosco Varazze), che ha vinto 3-1 contro Cesare Alberto Vercesi (Villaggio Sport). Al terzo posto si è classificato Matteo Lusardi (Villaggio Sport). Paolo Sommani (Villaggio Sport) e Tommaso Terlizzi (TT Segesta Nova), classificandosi rispettivamente al quarto e quinto posto, non sono saliti sul podio, ma in virtù del piazzamento hanno comunque ottenuto la possibilità di partecipare alla fase nazionale.

La gara si è conclusa con il Singolo maschile Giovanissimi, che metteva in palio tre posti. La vetta della classifica è stata raggiunta da Matteo Marani (GSTT Bordighera), che ha prevalso con un 3-1 combattuto su Vincenzo Massimo Lanzafame (TT Genova). Il terzo posto, e con esso il terzo ed ultimo posto per i campionati italiani, è stato conquistato da Gabriele Barchi (TT Genova).

“I nostri complimenti vanno a tutti i partecipanti, che nonostante la situazione difficile hanno avuto la forza di mettersi in gioco, e dedichiamo un ‘in bocca al lupo’ ai qualificati per le competizioni di luglio” sono le parole del Comitato regionale Fitet.

Tutti i risultati sono consultabili cliccando qui.