Super League, nella notte il ritiro dell’Inter e delle squadre inglesi

Genova. Il primo dietrofront ufficiale è stato dei club inglesi, ma anche l'Inter nella notte ha confermato all'Ansa che “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter”. Dopo essere stati investiti da una pioggia di opinioni contrarie e le minacce da parte di Uefa e Fifa di squalifiche nei campionati nazionali, il progetto Super League sembra già fallito a due giorni dall'annuncio.

Il Manchester City sul proprio sito ieri sera ha diffuso una breve nota in cui conferma di aver avviato le procedure per il ritiro dal gruppo che stava sviluppando i piani per una Super League europea.

A questo, nella notte, si sono aggiunti il Chelsea e il Liverpool: "Il Chelsea conferma di aver avviato le procedure formali per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per la Superlega. Essendoci uniti al gruppo alla fine della scorsa settimana, abbiamo avuto il tempo per considerare pienamente la questione e abbiamo deciso che la partecipazione alla Superlega non farebbe l'interesse del nostro club, dei tifosi e della comunità calcistica in generale".

Brevissima, ma efficace la comunicazione dei Reds: "Il Liverpool Football Club può confermare che il nostro coinvolgimento nei piani proposti per formare una Super League europea è stato interrotto".

L'Arsenal addirittura si scusa con un tweet che riporta a una lunga lettera rivolta ai propri sostenitori: "Abbiamo fatto un errore e ci scusiamo per questo"

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

