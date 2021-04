Stelle nello Sport in cattedra: un supporto prezioso per le scuole

Genova. Anche nel 2021 è davvero intensa l’attività di Stelle nello Sport nel mondo della scuola. Numerosi sono gli incontri fissati nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori” così come quelli sul tema “Sport, alimentazione e ambiente” realizzato con la collaborazione di Amiu e Panarello.

Nel 2021 i “talent” di Stelle nello Sport stanno incontrando gli studenti di IC Oregina, Don Bosco Albero Generoso, IC Marassi, IC Voltri Mele, IC Arma di Taggia, IC Quarto Genova, IC Savona, IC Santa Margherita, IC Arenzano, Contubernio d’Albertis, IC Albaro, IC Quinto Nervi, IC Castelletto, ISA Spezia, Istituto Santa Dorotea.

Sono addirittura 100 le scuole coinvolte nel concorso scolastico “Il Bello dello Sport” con 13.000 elaborati consegnati. Grazie a questo progetto migliaia di studenti di primarie e secondarie di primo grado potranno raccontare attraverso disegni e testi che cosa è per loro il bello dello sport.

Patrocinati dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, i progetti “educational” di Stelle nello Sport rappresentano un importante sostegno per il mondo della scuola. “Senza dimenticare il grande aiuto che questo progetto ci offre nel promuovere le attività dell’Usr legate allo sport”, sottolinea Pierpaolo Varaldo, coordinatore ligure Usr di educazione fisica.

“Sin dal primo giorno del mio mandato ho affermato un concetto – sottolinea Simona Ferro, assessore regionale allo sport -, ovvero che lo sport è vita e che non possiamo in nessun modo rischiare di perdere una generazione di sportivi ed ancor di più l’humus su cui si fonda che è la passione delle tante società sportive ora in crisi. Stelle nello Sport contribuisce, e non poco, alla diffusione dei valori e della cultura dello sport ed oggi più che mai abbiamo bisogno che questi siano degnamente celebrati insieme alla capacità di resilienza dei liguri”.

“Con Stelle nello Sport, da oltre 20 anni, viene promossa la cultura dello sport – spiega l’assessore regionale alla cultura e alle politiche sociali Ilaria Cavo –. Il progetto non si è fermato e ha confermato tutte le proprie iniziative, tra cui quelle dedicate al mondo della scuola e alla mission solidale a favore della Gigi Ghirotti, a dimostrazione dell’importanza dello sport come presidio socio-culturale”.

Lanciate ufficialmente il 23 marzo scorso in Regione Liguria, le votazioni stanno viaggiando a gran ritmo. Fino al 18 maggio si vota sul sito www.stellenellosport.com per eleggere gli sportivi liguri dell’anno. Ultime ore, invece, per partecipare al Premio Fotografico Nicali Iren: è possibile inviare le proprie foto di sport (massimo 3) alla mail foto@stellenellosport.com entro le ore 12 di lunedì 19 aprile.

A breve scatterà, poi, il videocontest riservato alle società sportive e non mancheranno altre sorprese. Per ricevere tutti gli aggiornamenti su attività e contest di Stelle nello Sport è attivo il canale Telegram all’indirizzo https://t.me/stellenellosport.