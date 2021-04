Sportiva Sturla, tanti successi per gli Esordienti nella quinta prova regionale

Genova. Sabato 17 e domenica 18 aprile si è tenuta la quinta prova regionale per i più piccoli tra gli agonisti del nuoto ligure: gli Esordienti A e B, atleti delle annate che vanno dal 2008 al 2012.

Il programma prevedeva i 100 m stile libero, 50 m dorso e 100 m rana per gli Esordienti B e i 200 m stile libero, 100 m dorso, 200 m rana e 400 m misti per gli Esordienti A.

Per ragioni organizzative, la Sportiva Sturla partecipa alla sessione della domenica mattina alla piscina Sciorba, con il concentramento di Genova Ponente, un’occasione per confrontarsi con società diverse dal solito, e con un pizzico di difficoltà per l’orario inconsueto.

La quinta prova consente agli atleti di misurarsi nuovamente su prove già affrontate in precedenza, evidenziando quindi conferme e miglioramenti, con la stagione che si avvicina alla fase finale in quest’anno molto particolare.

Partendo dalle ragazze più piccole, le Esordienti B1 (classe 2012), Chiara Raviolo è seconda tra le coetanee nei 100 m stile libero; ottimi risultati, anche davanti ad atlete più grandi, per Valentina Caponi, Bianca Curletto, Elisa Leveratto, Chiara Rizzi e Giada Sciutti.

Nei 50 m dorso, Chiara Raviolo è la più veloce, seguita dalle compagne Chiara Rizzi e Giada Sciutti; tempi in miglioramento per Ludovica Barbarino, Lucia Bellotti ed Elisa Leveratto.

Nei 100 m rana, Bianca Curletto e Valentina Caponi aprono la classifica; Giulia Torazza migliora significativamente il suo personale; una buona prima esperienza per Lucia Bellotti.

Le compagne di categoria di un anno più grandi confermano la loro forza: nei 100 m stile libero, Giulia Bancalari, Agata Gambetta, Gaia Bellizzi e Ginevra Galbusera occupano le posizioni dalla seconda alla quinta, Chiara Pichetto trova una conferma, mentre Martina Fuscagni e Ilaria Zannini migliorano i loro personali di ben 5 secondi.

Nei 50 m dorso, la squadra è compatta: Chiara Pichetto, Martina Fuscagni, Giulia Bancalari, Ilaria Zannini, Gaia Bellizzi ottengono buoni tempi, con posizioni tra la quarta e la decima.

La squadra delle Esordienti A1 (classe 2010) è rappresentata da Lorenza De Martino, che migliora il personale in una gara di livello altissimo.

Le fortissime Esordienti A2 (classe 2009) sono la punta di diamante per la società: le atlete sturline portano a casa quattro primi posti in altrettante gare e si piazzano in ottime posizioni nella classifica regionale.

Nei 200 m stile libero, Matilde Maragliano demolisce il suo personale e apre un podio tutto biancoverde, completato da Athena Moretti ed Elisa Grosso; sesto posto per Alice Saccà e tredicesimo per Agnese Bellotti.

Nei 100 m dorso, ancora Matilde Maragliano sbaraglia la concorrenza con la sua classe in continua crescita, Elisa Grosso strappa un ottimo secondo posto, Ludovica Ferrando ed Elena Fruscione dividono la quarta piazza ex aequo.

Altra vittoria nei 200 m rana con Athena Moretti, seguita da Alice Saccà; ottimo quinto posto per Agnese Bellotti.

Nella durissima gara dei 400 misti, Elena Fruscione si piazza al primo posto con un importante miglioramento del suo personale.

Passando ai maschi, gli Esordienti B del 2011 mostrano grandi segni di crescita: nei 100 stile libero, il più veloce del suo anno è Marco Pastrovicchio, che come Matyas Leveratto, Mattia Arioli e Luca Rocca migliora di svariati secondi il suo personale; Emanuele Lommi affronta la gara per la prima volta con buoni risultati.

Nei 50 m dorso, un ottimo Marco Pastrovicchio è ancora il più veloce del suo anno e arriva terzo tra gli Esordienti B, superato solo da due compagni di squadra più grandi; buona la gara di Paolo Bocci che si migliora.

Nei 100 m rana, Matyas Leveratto si migliora di quasi 20 secondi, portandosi al livello dei concorrenti più grandi; gara di tutto rispetto per Luca Rocca, Emanuele Lommi e Paolo Bocci.

Sempre molto competitivi i maschi 2010, Esordienti B2: miglioramenti importanti nei tempi del 100 m stile libero per Riccardo Boero (terzo), Alessandro Pirrè (sesto), Tommaso Ageno e Lorenzo Balbi.

I 50 m dorso sono dominati dagli sturlini: Riccardo Boero e Alessandro Pirrè sono rispettivamente primo e secondo, lasciando come già detto la terza posizione al loro compagno Pastrovicchio. Nei 100 m rana Tommaso Ageno ottiene il secondo posto; Lorenzo Balbi e Giacomo Capurro migliorano i personali rispetto alla gara di campionato precedente.

Soddisfazioni anche dagli Esordienti A1, classe 2009: Alberto Ferretti terzo nei 200 m stile libero, che come Nicola Morano migliora il personale di ben 6 secondi; tempi molto interessanti anche per Giulio Piscioneri, Paolo Farinelli, Henry Bieler e Andrea Campodonico.

Nei 100 m dorso, Nicola Morano, Giulio Piscioneri, Henry Bieler confermano le loro prestazioni. Nei 200 m rana, buona prestazione di Alberto Ferretti che si migliora piazzandosi subito alle spalle di concorrenti più grandi.

Una domenica mattina iniziata presto per atleti, allenatori e genitori; un piccolo sforzo che dimostra l’impegno e la passione di tutti, nell’attesa che la primavera porti la possibilità alle piscine e alle società sportive di ricominciare dando il massimo.