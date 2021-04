Solo Dance: l’Artistic Roller Team protagonista ai campionati regionali

Genova. Si sono svolti a Cairo Montenotte, domenica 18 aprile, i campionati regionali Fisr di pattinaggio artistico specialità Solo Dance.

Tra le varie società in gara, l‘Artistic Roller Team festeggia per gli ottimi risultati ottenuti.

Ci racconta la gara Elena Giolfo, allenatrice che cura la specialità per la squadra genovese: “Da alcuni anni l’Artistic Roller Team sta puntando su questa specialità del pattinaggio artistico, che premia l’eleganza e lo stile della pattinata, più della performance atletica, senza mai rinunciare allo spettacolo. A Cairo è stata una bella gara, anche se è terribile accettare che dobbiamo abituarci all’assenza del pubblico. Rimane la speranza che sia una fase temporanea per tutti gli sport”.

“Comunque – prosegue Giolfo – i nostri atleti hanno risposto benissimo alla situazione e hanno pattinato alla grande.

Abbiamo conquistato due titoli regionali: Morena Marchitelli è campionessa nella categoria Promozionale Cadetti e il piccolo Michael Narizzano è campione ligure nei Giovanissimi B“.

“Voglio però – aggiunge l’allenatrice – fare i complimenti anche agli altri ragazzi che sono saliti sul podio:

Virginia Mondelli, Arianna Rosini e Marta Zampolini, tutte e tre piazzate al secondo posto nelle loro categorie, Victoria Villani e Mattia Zampolini, classificati terzi nelle rispettive gare”.

Elena conclude ricordando i programmi per il futuro: “Questa era solo la prima tappa per la nostra specialità. Questi risultati ci danno la giusta carica per proseguire la preparazione e farci affrontare a breve i campionati nazionali Fisr di Solo Dance. Sentirete ancora parlare di questi giovani e giovanissimi campioni”.