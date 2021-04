Genova. E’ entrato in una pasticceria di via Monterotondo a Sestri ponente per comprare alcuni dolci.

Al momento di pagare però l’uomo, approfittando di una distrazione del titolare, ha visto il registratore di cassa aperto, ha afferrato una banconota da 50 euro ed è fuggito.

Il titolare ha chiamato la polizia. Indagini in corso anche grazie alla descrizione fornita del ladro e alle telecamere della zona.