Sestri Levante, cavalla di 600 chili finisce nel torrente Gromolo: recuperata dai pompieri

Sestri Levante. Intervento molto complesso questa mattina per i vigili del fuoco di Chiavari che sono intervenuti nell’entroterra di Sestri Levante per recuperare una cavalla che era finita nel letto del torrente Gromolo.

Da quanto è stato si è ricostruito, l’animale era fuggito da un’abitazione privata nei pressi del camping Santa Vittoria. Il recupero è stato complesso anche a causa delle sue dimensioni: 27 anni di età per un peso di 600 chili.

Per fortuna la cavalla era in buone condizioni. Le operazioni sono andate avanti per tutta la mattinata con l’ausilio di un veterinario arrivato da Genova.

Poco dopo l’una i vigili del fuoco hanno riconsegnato l’equino al suo proprietario.