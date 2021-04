Sestrese, doppio traguardo per Davide Sighieri: “Felice per le cento reti e le cento presenze in verde stellato”

Genova. Davide Sighieri, grazie ad una delle due reti segnate dalla Sestrese (l’altra è di Caramello) alla Fezzanese, nel match di apertura del girone B del campionato di Eccellenza, ha raggiunto, in un colpo solo, il traguardo delle 100 reti realizzate in carriera e le cento presenze con la casacca verde stellata.

“Sono felice per aver centrato questo risultato – sorride Davide Sighieri – che per me rappresenta una grande soddisfazione, essendo un centrocampista e non una prima punta… ricorderò a lungo l’assist di Ardinghi, che mi ha permesso di entrare nel club dei ‘centenari’, ma sono certo non lo dimenticherà neppure lui, visto che azioni del genere non sono a lui solite…”.

“La soddisfazione per le 100 reti messe a segno va di pari passo con la prestazione e rappresenta un momento importante del nostro percorso di crescita – continua Sighieri – ringrazio tutti i miei compagni delle varie squadre in cui ho giocato, che mi hanno permesso di festeggiare questo traguardo e siccome la vita è fatta di ambizioni e di sogni… sto già pensando a mettere in rete il goal n°101…”.

Le cento presenze con la Sestrese

L’altro importante traguardo messo in bacheca da Sighieri è l’aver giocato 100 partite con la maglia della Sestrese…

“Aver disputato così tante partite con la prestigiosa maglia verde stellata è un motivo di onore ed orgoglio, spero di giocarne altrettante perché mi permetterebbe di restare a lungo in questa prestigiosa società nell’olimpo del calcio dilettantistico”.

La gioia genuina di Davide Sighieri rappresenta, per chi scrive, un patrimonio morale da difendere e mettere in evidenza.