Serie D, giudice sportivo: fermati sei calciatori e tre allenatori

Lavagna. Gli otto incontri della ventisettesima giornata del girone A della Serie D, giocati giovedì 1 aprile, sono costati la squalifica a sei giocatori.

Eros Castelletto (Chieri) e Francesco Bini (Folgore Caratese) dovranno saltare il prossimo incontro.

Michael Olabode Kayode (Gozzano), Gabriele Carli (Saluzzo), Manuel Pavesi (Arconatese), Robert Constant Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon) sono stati fermati per una gara.

Achille Mazzoleni, allenatore della Castellanzese, è stato squalificato per due gare. I tecnici Riccardo Boschetto (Saluzzo), Roberto Gatti (Caronnese) e Marco Didu (Chieri) non potranno sedere in panchina per una giornata.

La classifica marcatori del girone A dopo 27 giornate:

22 reti: Chessa (Castellanzese)

19 reti: Allegretti (Gozzano)

15 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano)

14 reti: Buso (Sestri Levante)

12 reti: Colombo (Castellanzese), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

11 reti: Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Santonocito (Caronnese/Arconatese), Donaggio (Imperia), Gasparri (Legnano)

10 reti: Bramante (Borgosesia), Merkaj (Bra)

9 reti: Ngom (Folgore Caratese), Buongiorno (Lavagnese), Romano (Sanremese), Ravasi (Chieri)

8 reti: Banfi, Corno (Caronnese)

7 reti: Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Demontis (Sanremese)

6 reti: Corti (Castellanzese), Pavesi (Arconatese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano), Spoto (Derthona)

5 reti: Otelè (Città di Varese), Coccolo (Casale), Valagussa, Macrì, A. D’Antoni (Folgore Caratese), Valenti (Vado/Chieri), Selvatico (Sestri Levante)

4 reti: Gobbi (Arconatese), Gagliardi, Vita (Sanremese), Sardo, Gonella (Saluzzo), Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Di Lernia (Legnano), Capra (Imperia), Spera (Chieri), Franchini, Poesio (Casale), Balla (Città di Varese), Concas, Gueye (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto, Zazzi (Castellanzese), Di Salvatore (Fossano/Imperia)

3 reti: Tanasa (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Piraccini (Gozzano), Colombi (Casale), Boiga (Vado), Pellicanò (Sanremese), Menegazzo (Arconatese), Conrotto, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Gnecchi (Imperia), Scaringella, Siani, Vernocchi (Caronnese), Carrer, Carli (Saluzzo), Avellino, Alluci, D’Orsi (Lavagnese), Capelli (Città di Varese), Marchisone, Cardore, Campagna (Bra), Puricelli, Ferretti (Sestri Levante), Ghilardi (Castellanzese)

2 reti: Jeantet, Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Foglio (Arconatese), Draghetti, Emiliano (Derthona), Malltezi, De Bode (Imperia), Bettoni (Casale), Bongiovanni, Ale. Rossi, Daqoune (Bra), Aloia, Matera (Borgosesia), Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Castelletto (Chieri), Lillo, Ebagua (Città di Varese), Diallo, Lo Bosco (Sanremese), Bedino, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Addiego Mobilio, Solinas (Lavagnese), Ronzoni, Bingo, Braidich (Legnano), Troiano, Di Stefano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Galvagno (Fossano), Cirrincione, Pane (Sestri Levante), Lala (Vado/Bra), Chiappino (Fossano/Bra)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì, Battistello, Becerri (Caronnese), Bonaccorsi, Areco, Perego, Szafran, Bajic (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Finessi, Drogba (Folgore Caratese), Albani, Romani, Scotto, Coulibaly, Giraudo, Lazzaretti, Manuali, De Riggi (Fossano), Cassata, Sancinito, Scannapieco (Imperia), Tuzza, Saltarelli, Tos (Bra), Radaelli, Gianola (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli, M. Bianchi (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi (Chieri), Gambino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Strumbo, Bacigalupo, L. Casazza, Bernardini, Saccà, Taddei, Gulli (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia, Convitto (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Carbone, Carta (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Romanengo (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri, Cintoi (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo (Città di Varese), S. Bianchi, Marianelli, Bonaventura (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia)