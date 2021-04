Serie D girone A: una giornata di squalifica per sei calciatori

Lavagna. I provvedimenti arbitrali presi nelle otto partite del girone A giocate mercoledì 14 aprile hanno portato alla squalifica di sei giocatori.

Nicolò Clerici (Saluzzo), Marco Bianchi (Arconatese), Alessio Grea (Sestri Levante), Alessandro Vernocchi (Caronnese), Mariano Bernardini (Vado), Alessio Di Vittorio (Lavagnese) dovranno saltare il prossimo incontro.

Fabio Andreozzi, allenatore del Sestri Levante, è stato squalificato per due gare “per avere protestato con termini offensivi all’indirizzo del direttore di gara, allontanato”.

Cristiano Francomacaro, tecnico del Vado, non potrà sedere in panchina per un turno.

La classifica marcatori del girone A dopo 29 giornate:

25 reti: Chessa (Castellanzese)

19 reti: Allegretti (Gozzano)

15 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano)

14 reti: Buso (Sestri Levante), Colombo (Castellanzese)

12 reti: Buongiorno (Lavagnese), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gasparri (Legnano)

11 reti: Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Santonocito (Caronnese/Arconatese), Donaggio (Imperia)

10 reti: Corno (Caronnese), Bramante (Borgosesia), Merkaj (Bra)

9 reti: Ngom (Folgore Caratese), Romano (Sanremese), Ravasi (Chieri)

8 reti: Banfi (Caronnese), Spoto (Derthona)

7 reti: Corti (Castellanzese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Demontis (Sanremese)

6 reti: Coccolo (Casale), Valenti (Vado/Chieri), Pavesi (Arconatese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano)

5 reti: Capra (Imperia), Otelè (Città di Varese), Valagussa, Macrì, A. D’Antoni (Folgore Caratese), Selvatico (Sestri Levante)

4 reti: Avellino, Alluci (Lavagnese), Gobbi (Arconatese), Gagliardi, Vita (Sanremese), Carrer, Sardo, Gonella (Saluzzo), Tanasa, Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Di Lernia (Legnano), Spera (Chieri), Franchini, Poesio (Casale), Balla (Città di Varese), Concas, Gueye (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto, Zazzi (Castellanzese), L. Di Salvatore (Fossano/Imperia)

3 reti: Piraccini (Gozzano), Bettoni, Colombi (Casale), Boiga (Vado), Pellicanò (Sanremese), Menegazzo (Arconatese), Conrotto, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Gnecchi (Imperia), Scaringella, Siani, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), Addiego Mobilio, D’Orsi (Lavagnese), Capelli (Città di Varese), Marchisone, Cardore, Campagna (Bra), Cirrincione, Pane, Marianelli, Puricelli, Ferretti (Sestri Levante), Ghilardi (Castellanzese)

2 reti: Jeantet, Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Foglio (Arconatese), Draghetti, Emiliano (Derthona), Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Ale. Rossi, Daqoune (Bra), Perego, Aloia, Matera (Borgosesia), Bernardini, Sbarbati, Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Gerbino, Castelletto (Chieri), Lillo, Ebagua (Città di Varese), Diallo, Lo Bosco (Sanremese), Bedino, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Solinas (Lavagnese), Ronzoni, Bingo, Braidich (Legnano), Troiano, Di Stefano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Lazzaretti, De Riggi, Galvagno (Fossano), Lala (Vado/Bra), Chiappino (Fossano/Bra)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì, Battistello, Becerri (Caronnese), Bonaccorsi, Areco, Rivi, Szafran, Bajic (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Finessi, Drogba (Folgore Caratese), Albani, Romani, Scotto, Coulibaly, Giraudo, Manuali, G. Di Salvatore, Adorni, Coviello (Fossano), Cassata, Sancinito, Scannapieco, Grandoni (Imperia), Tuzza, Saltarelli, Tos (Bra), Radaelli, Gianola, Brusa (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli, M. Bianchi (Arconatese), Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi, Benassi (Chieri), Gambino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Strumbo, Bacigalupo, L. Casazza, Pedalino, Saccà, Taddei, Gulli (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia, Convitto (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti, Cardore (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta, Mancuso (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Carbone, Carta (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Romanengo (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri, Cintoi (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo (Città di Varese), S. Bianchi, Bonaventura, Marquez, Scarlino (Sestri Levante), Fusi (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia), Bellocchio (pro Caronnese)