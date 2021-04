Serie D: Fabio Sakaj approda al Sestri Levante

Sestri Levante. Fabio Sakaj, classe 1998, centrocampista, è un nuovo tesserato del Sestri Levante.

Ha militato in Serie B e Lega Pro, vestendo la maglia del Modena. In seguito ha militato nel Racing Fondi e nella Pianese. Nella stagione 2019/2020 ha collezionato 24 presenze in Serie D con la Vis Artena.

Novità anche in casa Lavagnese. Il jolly della linea mediana, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia Calcio fino a diventare punto di forza della Primavera aquilotta Gianmarco Cito è da questa mattina un nuovo membro del team di via Riboli.

Dopo l’esperienza formativa tra gli spezzini Cito ha vestito le maglie di Fezzanese, Real Forte Querceta, Massese e Corigliano fino all’attuale stagione dove ha disputato 8 gare con le maglie di Olympia Agnonese e Roccella.

Autentico jolly predilige la zona centrale del centrocampo ma può essere impiegato anche sulla fascia come terzino destro o esterno in un centrocampo a tre. Già da alcuni giorni Gianmarco si sta allenando con i nuovi compagni e da domenica sarà convocabile per la trasferta di Varese.