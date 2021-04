Serie C: Normac al comando nel girone B, Admo seconda a Levante

Genova. La pallavolo femminile si avvicina alla chiusura del massimo campionato regionale. Alla Serie C, infatti, rimane una sola giornata da disputare nei gironi, più qualche recupero messo già in calendario.

Il girone A è ormai saldamente nelle mani dell’Albisola pallavolo, che guida la classifica con 18 punti, sette lunghezze di margine sulle inseguitrici dell’Albenga. Le ragazze allenate da Francesco Valle hanno dominato la gara casalinga contro la Grafiche Amadeo, imponendosi per tre set a zero.

Vittoria in trasferta, invece, per l’Albenga volley, che a Finale Ligure ha faticato fino al tie break. La gara è stata emozionante, equilibrata e spettacolare: capitan Cassisi e compagne si sono aggiudicate i due punti solo dopo un combattuto 15-13 nel quinto parziale.

Nel girone B la situazione è maggiormente equilibrata. La Normac guida con 14 punti, ma Celle Varazze è vicinissima, con 12; Cogocolley, che è a quota 7, ha in realtà tre match in meno delle rivali e si pone come possibile protagonista, dopo i recuperi.

Nel turno del weekend appena concluso La Normac ha travolto a Celle Ligure le padrone di casa. Per Lucia Carpinteri e compagne si è trattato di una vittoria netta, tre set a zero. nel secondo match di giornata, invece, il tie break ha premiato il Paladonbosco. La Serteco è stata in ampio vantaggio per 0-2, ma ha subito la rimonta delle padrone di casa, che così si sono prese i due punti.

Nel girone C, infine, prosegue il dominio della Lunezia, prima e mai sconfitta in questa stagione di Serie C. Tre punti più indietro, ma con un match in più, la Admo volley.

Doppio impegno nel weekend. Sabato la Lunezia ha conquistato la sesta vittoria consecutiva piegando in tre set l’Avis Casarza Ligure. Tre a zero in trasferta anche per la Admo, che a Santa Margherita Ligure ha avuto la meglio sulla Tigullio. Domenica 11 hanno giocato anche Podenzana volley e, nuovamente, Tigullio volley project, recuperando il match della prima giornata. Vittoria per le padrone di casa, che si sono aggiudicate la gara per tre set a zero.

La Serie C ha ancora una giornata in programma, oltre a numerosi recuperi previsti in questa settimana. Il quadro definitivo dei gironi, però, dovrebbe essere a buon piunto nel prossimo weekend, salvo una manciata di recuperi che giungeranno fino al 24 aprile.