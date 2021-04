Serie B, Pescara contro Virtus Entella: la cronaca in diretta

Pescara. Dopo lo stop deciso dalla Lega Nazionale Professionisti B per l’elevato numero di contagi che ha colpito il Pescara, con conseguente slittamento dell’intero programma per non falsare la lotta per la salvezza, il campionato cadetto è pronto a vivere lo sprint finale. Sabato 1 maggio si disputerà la 35ª giornata.

Nel frattempo spazio ai recuperi degli ultimi incontri ancora da giocare, che erano stati rinviati tutti per Covid. Sabato Pordenone e Pisa hanno pareggiato 2 a 2; oggi si disputano Pescara-Entella ed Empoli-Chievo.

La squadra chiavarese, che si trova a 10 lunghezze dalla zona playout, resta aggrappata alla categoria solamente grazie alla matematica. Oggi è ospite del Pescara, penultimo con 6 punti in più dei biancocelesti. Sfida della disperazione, quindi; all’andata vinse l’Entella 3 a 0.

La cronaca. Gianluca Grassadonia schiera i locali con il 4-3-3: Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Rigoni, Vokic; Machin, Odgaard, Capone.

A disposizione ci sono Radaelli, Bocchetti, Sorensen, Volta, Nzita, Longobardi, D’Aloia, Chiarella, Valdifiori, Maistro, Giannetti, Galano.

Gennaro Volpe presenta un 4-3-1-2 con Borra; Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic; Settembrini, Dragomir, Brescianini; Schenetti; Morosini, De Luca.

Riserve Russo, De Col, Bonini, Andreis, Costa, Meazzi, Marcucci, Cardoselli, Bruno, Mancosu, Brunori, Rodriguez.

Arbitra Daniel Amabile della sezione di Vicenza, assistito da Daniele Marchi (Bologna) e Giuseppe Macaddino (Pesaro); quarto uomo Luca Massimi (Termoli).

La squadra ligure parte all’attacco, con una punizione di Dragomir allontanata ed un cross di Morosini sul quale Cleur non riesce a servire un compagno.

Al 5° Machin serve Odgaard, conclusione rasoterra dal limite: blocca Borra.

Al 6° palla messa in mezzo da Bellanova, Odgaard gira bene di testa, ma debolmente: nessun problema per Borra.

Al 9° Schenetti si incuna in area dalla destra, Scognamiglio lo chiude in angolo.

Il Pescara fa la partita, Entella sulla difensiva e pronta ad agire in ripartenza.

Al 13° Dragomir prova la conclusione dalla distanza, non crea problemi a Fiorillo.

Al 15° punizione calciata in mezzo da Dragomir, la palla scorre pericolosamente in area, sul secondo palo sbuca Pellizzer ma devia di poco a lato.

Negli ultimi cinque minuti i chiavaresi hanno preso campo, ora la partita è combattuta nelle zone centrali del rettangolo di gioco.

Al 19° Masciangelo conclude dalla lunga distanza, Chiosa di testa allontana.

Al 23° Morosini prova il destro, Scognamiglio devia, De Luca prova a concludere ma non riesce a coordinarsi bene e manda a lato.

Abruzzesi pericolosi al 25°: Machin verticalizza per Odgaard che si libera di Pellizzer e fa partire un diagonale, leggermente deviato da Dragomir, che esce di un soffio. Sul tiro dalla bandierina incorna Scognamiglio: a lato.

L’Entella sblocca il risultato al 29°: Schenetti prende palla sulla destra si accentra ed esplode un sinistro imprendibile per Fiorillo. 0 a 1.

Tentativo da fuori area di Dragomir al 33°: il suo rasoterra esce alla sinistra del portiere.

Al 35° lancio di Guth per Odgaard, Pellizzer lo chiude in corner. Sugli sviluppi nasce un contropiede dei chiavaresi, ma il passaggio di Morosini non trova Settembrini.

Al 38° Chiosa ferma in angolo un’iniziativa di Capone. Al 40° Pellizzer respinge un tiro di Machin.

Al 43° viene ammonito Pavic per un fallo su Dessena.

Al 45° ancora provvidenziale Chiosa nell’anticipare Odgaard su un cross di Masciangelo.

Si va al riposo con l’Entella in vantaggio per 1 a 0.

Secondo tempo; si riparte senza cambi.

Subito determinati i padroni di casa. Al 2° destro dai venti metri di Capone, facile la presa di Borra.

Al 3° Machin serve bene Odgaard, il portiere chiavarese in uscita è bravo ad opporsi. Calcio d’angolo, sponda di Scognamiglio, nel’area piccola Odgaard va a botta sicura: grande intervento di Borra che respinge.

Al 6° palla da Masciangelo a Capone che scocca il sinistro, si oppone Pellizzer.

All’8° Settembrini dalla destra si accentra e fa partire un sinistro a giro che esce di un soffio.

Al 9° cross di Cleur, sponda di De Luca, Morosini prova la girata in piena area ma impatta male.

Poco dopo De Luca fa ancora da sponda per Morosini, che questa volta calcia ampiamente fuori.

De Luca, per un problema muscolare, al 12° cede il posto a Brunori.

Al 13° potente conclusione di Masciangelo dal limite dell’area, Borra in tuffo respinge.