Serie B femminile: Pegli combattiva ma sconfitta di misura a Moncalieri

Genova. Sconfitta per il Basket Pegli nella sesta giornata di andata del campionato di Serie B femminile, in quel di Moncalieri contro il Torino Young.

Le arancioblù si presentano alla gara in pigiama e in un amen si trovano sullo 0-7. La solita panchina dona energia e verve ma non è facile recuperare da un approccio sbagliato in una partita dai bassi contenuti di gioco e dalle alte richieste agonistiche.

Si va al riposo sul meno 12, quando finalmente le liguri sfoderano ascia e scudo e, guidate da Papiri e Arecco, piazzano un break decisivo che consente loro di avvicinarsi alle locali. Si arriva quindi al meno 1 con 40″ da giocare alla sirena quando Mouhomba segna nel pitturato portando le sue sul 50-47; rimessa Pegli e Vivalda scarica vicino a canestro per Frandino per il 50-49.

Teen perde palla in attacco e, con 10″ alla sirena, Pegli chiama time-out, organizza la rimessa ma il layup di Bruzzone non è fortunato. Con 4″ è ancora possesso arancioblù con una rimessa dal fondo che però finisce rapidamente con una palla persa e una rimessa per le locali. Fallo immediato per le genovesi che mandano in lunetta nuovamente Mouhomba, la quale fa due su due e fissa il 52-49 finale.

“Buona la reazione dopo il cattivo approccio iniziale in una partita difficile in cui la componente fisica è stata prevalente – spiega il tecnico Marco Costa -. Niente di nuovo quindi rispetto alle ultime uscite in cui è necessario essere più pronte a simili richieste agonistiche perché oramai abitudine“.

Sabato 24 aprile Pegli tornerà al PalaCorradi di Arenzano per l’ultima di andata contro la giovane e agguerrita Cuneo. Palla a due alle ore 18,30.

Il tabellino della partita valevole per la 6ª giornata:

Pallacanestro Torino Young – Basket Pegli 52-49

(Parziali: 18-7; 29-17; 38-34)

Pallacanestro Torino Young: Margara, Isoardi 3, Bevolo 6, Bertoglio, Landi 2, Ferraris, Ramasso 5, Jakpa 4, Abbate, Mattiazzi, Mouhomba 9, Cherubini 16. All. Terzolo.

Basket Pegli: Torchia, Bruzzone 6, Monachello 3, Papiri 21, Padula 2, Bertini, Frandino 7, Arecco 8, Vivalda 2, Prausello, Magno, Belgrano. All. Costa Ass. Pozzato-Oneto.

Arbitri: Berruto (Chieri) e Sellitri (Torino).