Serie B, Entella contro Salernitana: la cronaca in diretta

Chiavari. Sestultima giornata del campionato di Serie B. A breve verranno emessi i verdetti; il primo tra questi potrebbe essere la retrocessione della Virtus Entella. I chiavaresi, alla vigilia di questa giornata, si trovano a 9 lunghezze dalla zona playout.

L’avversaria odierna è decisamente ostica: la solida Salernitana, che è ancora in corsa per la promozione diretta. I granata occupano la terza piazza con 11 punti di vantaggio sul Brescia, la prima squadra che al momento non giocherebbe i playoff. All’andata i campani vinsero 2 a 1.

La cronaca. Vincenzo Vivarini presenta un 4-3-1-2 con Russo; Pavic, Poli, Chiosa, Coppolaro; Brescianini, Mazzocco, Dragomir; Schenetti; Morosini, Brunori.

A disposizione ci sono Borra, Cleur, Costa, Bonini, Rodriguez, Cardoselli, Pellizzer, Marcucci, Mancosu, Settembrini, Andreis, Meazzi.

Fabrizio Castori schiera un 4-4-1-1 con Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Kiyine; Cicerelli; Tutino.

In panchina siedono Micai, Mantovani, Sy, Djuric, Anderson, Kristoffersen, Barone, Durmisi, Capezzi, Antonucci, Boultam.

Dirige l’incontro Daniele Paterna della sezione di Teramo, assistito da Michele Lombardi (Brescia) e Oreste Muto (Torre Annunziata); quarto uomo Daniel Amabile (Vicenza).

Al 1° pericoloso il capitano granata ed ex di partita Di Tacchio che incorna bene dentro l’area di rigore su un traversone di Casasola, Russo è attento.

All’8° viene ammonito Coppolaro per un intervento falloso su Cicerelli. Al 10° cartellino giallo per Gyomber.

All’11° palla da Schenetti a Brescianini, diagonale col mancino da fuori area: a lato.

Al 14° Salernitana in vantaggio. Kiyine tocca palla a Veseli che dai venti metri ha lo spazio per concludere e fa partire una fucilata che si infila nel sette alla destra di Russo. 0 a 1.

La squadra ospite raddoppia al 17°: potente tiro al volo di Bogdan che raccoglie una respinta della difesa di casa e fredda Russo.

Al 21° azione di rimessa dell’Entella con Coppolaro che va al cross per Brunori, il quale a centro area gira alto sulla traversa.

Al 22° Schenetti interviene in ritardo su Schiavone: ammonito.

I chiavaresi provano a reagire; in questa fase dell’incontro i campani, forti del doppio vantaggio, si limitano a controllare con attenzione le iniziative avversarie. I biancocelesti, però, commettono molti errori in fase di impostazione e non sanno rendersi pericolosi.

Al 40° palla messa in mezzo da Schenetti, Mazzocco non riesce a coordinarsi bene e di testa manda a lato. Al 41° cross basso di Schenetti, Bogdan di un soffio anticipa Brunori.

Al 44° ammonizione per Morosini, reo di un fallo su Tutino.

Non c’è recupero. Si va a riposo con la Salernitana che conduce 2 a 0.

Secondo tempo. La Salernitana inizia la ripresa facendo il gioco che predilige: lascia l’iniziativa ai chiavaresi, resta chiusa e quando è possibile agisce in ripartenza.

Al 7° Poli chiude in angolo Tutino.