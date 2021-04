Serie A2: Rari Nantes Sori battuta dal Brescia

Bogliasco. Si gioca a Bogliasco per inagibilità della piscina di Sori. La gara dei soresi dura due tempi e mezzo, fino al 6 a 4 per i bresciani, poi è l’ennesimo black out stagionale a causare una più severa sconfitta per la squadra ligure.

Questo momento di spaesamento ha amplificato il margine ma il Brescia Waterpolo ha ampiamente meritato la vittoria finale, ottenuta col risultato di 11 a 5.

Squadra organizzata quella allenata da Aldo Sussarello, costante, con un ritmo intenso in tutti i suoi giocatori di movimento.

Tanti errori di concetto dettati anche da un eccessivo nervosismo nella seconda fase della gara per i ragazzi di mister Mattia De Ferrari.

Le reti del Sori sono state firmate da Digiesi (2), Penco, V. Benvenuto, Viacava.

“Bisognerà lavorare tanto sulla testa per confermare quanto fatto fino ad oggi per poter affrontare nel modo migliore la fase calda della stagione” affermano i dirigenti della Rari Nantes Sori.