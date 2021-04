Serie A2: Crocera affondata, il Bogliasco vola ai playoff

Bogliasco. Obiettivo numero uno: raggiunto. Con due giornate d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, il Bogliasco conquista la matematica certezza di approdare ai playoff promozione di Serie A2. Decisiva per i ragazzi allenati da Daniele Magalotti la netta vittoria interna contro la Crocera Stadium, terza forza del torneo superata alla Vassallo con un ampio 14-4.

Un successo che consente ai biancazzurri, oltre che di staccare il pass per le fasi finali del torneo, anche di arrivare allo scontro diretto in programma tra due settimane con l’inseguitrice Camogli avanti di 2 punti.

Memori delle difficoltà incontrate nella sfida d’andata, quando i genovesi seppero a lungo condurre le danze anche grazie ad una partenza bruciante, questa volta i bogliaschini non si fanno sorprendere. Concentrati ed affamati Guidaldi e compagni scendono in vasca determinati ad inseguire un solo risultato. Attacco cinico e difesa serrata, rimasta inviolata per i primi 12 minuti di gioco, sono le armi biancazzurre. Ed è proprio il capitano a trascinare i suoi mettendo a segno ben cinque reti in poco più di un tempo e mezzo. Oltre a lui sul referto iscrivono il proprio nome anche Giovanni, Edo Manzi, Jack Boero e Pietro Bini. Una pioggia di reti che il Crocera non riesce ad arginare e che vale il 9-1 di metà gara.

La furia dei padroni di casa non si placa neppure dopo il cambio vasca. Nonostante Guidaldi abbia deciso di non aggiornare ulteriormente il proprio bottino personale, ci pensano ancora Manzi (due volte) e Congiu, oltre a Federico Dainese, ad incrementare il vantaggio, lasciando agli ospiti solo la gioia del raddoppio sul finale del terzo tempo con Recagno. L’ultima frazione, a quel punto, è soltanto una formalità nella quale si registra il 14° centro levantino, con Duilio Puccio, e le reti genovesi di Ramone e Siri.

“La matematica che ci dà i playoff in anticipo è sicuramente una gran bella notizia – commenta a fine gara Daniele Magalotti -. Oggi abbiamo fatto una grande gara. Il Crocera si è presentato a Bogliasco come terza forza del campionato e per fare la loro partita ma noi siamo stati bravissimi a non fargliela fare. Avevo chiesto ai ragazzi concentrazione e sono stato ascoltato. A loro mancava il portiere titolare ma sono comunque una squadra che sa come metterti in difficoltà. Ma oggi c’è stato un grande Bogliasco. Il traguardo raggiunto è importante ma è presto per festeggiare. Anche perché tra 15 giorni ci attende la gara con il Camogli nella quale dovremo assolutamente cercare di far punti per non perdere il primato nel girone”.

Il tabellino:

Bogliasco 1951 – Crocera Stadium 14-4

(Parziali: 5-0, 4-1, 4-1, 1-2)

Bogliasco 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese 1, F. Mauceri, Giovanni Congiu 2, G. Guidaldi 5, A. Bottaro, E. Manzi 3, G. Boero 1, A. Bonomo, D. Puccio 1, A. Canepa, P. Bini 1. All. Magalotti.

Crocera Stadium : F. Ferrero, G. Pedrini, M. Giordano, A. Siri 1, L. Kovacevic, E. Colombo, D. Ferrari 1, R. Ramone 1, R. Ieno, G. Ercolani, F. Recagno 1, M. Manzone, G. Grassi. All. Campanini.

Arbitri: Roberti Vittory e Doro.

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/4, Crocera 3/7.