Semafori T-Red, restituiti tutti i punti della patente ai multati: ecco come verificare

Genova. La polizia locale di Genova informa di aver “concluso le procedure necessarie per la restituzione dei punti patente decurtati” ai conducenti multati per errata canalizzazione ai cosiddetti semafori T-Red e che, avendo già pagato o avendo lasciato passare i termini per fare ricorso, si trovavano nella condizione di non poter più chiedere la restituzione dei punti.

I conducenti interessati possono verificare l’avvenuto reintegro dei punti della patente in due modi:

sul sito “Portale dell’Automobilista”, una volta effettuata la registrazione a questo link

chiamando, da telefono fisso, il servizio automatico al n. 848 782 782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana.

Per i cittadini che hanno invece proposto ricorso, il Comune provvederà a comunicare le relative decisioni, con il conseguente mantenimento di tutti i punti posseduti e senza decurtazione.

Ai cittadini che si trovano ancora nei tempi per procedere al pagamento o al ricorso non verranno in nessun caso decurtati i punti patente e la relativa sanzione non verrà più loro addebitata, quindi non dovranno procedere in alcun modo.

La giunta, dopo aver deciso la restituzione integrale dei soldi a tutti i multati per la canalizzazione delle corsie, aveva approvato in una delibera le linee guida perché la polizia locale potesse procedere alla restituzione anche dei punti tagliati.

In particolare era stato invocato il “principio di ragionevolezza”: decurtare i punti solo a chi ha già pagato la multa avrebbe costituito una “disparità di trattamento” a fronte della stessa violazione.

I semafori T-Red attivi (qui si può consultare la mappa) continuano però a rilevare e sanzionare i passaggi col semaforo rosso, anche solo quando due ruote superano la linea dello stop.