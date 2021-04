Secondo grave incidente ai laghetti di Nervi, ragazzo cade e perde i sensi

Genova. Giornata di 25 aprile funesta ai laghetti di Nervi: dopo l’incidente in mattinata, con un giovane che si è fratturato una gamba dopo essere finito in acqua, un giovane è stato soccorso in gravi condizioni e in stato di incoscienza dopo una caduta. Ancora da chiarire la dinamica.

L’allarme ai soccorritori è partito alle 12.50. Sul posto sono accorsi a piedi i militi dell’automedica e dell’ambulanza, vigili del fuoco e soccorso alpino ed è stato mobilitato l’elisoccorso dei vigili del fuoco. L’intervento è ancora in corso ed è particolarmente complesso perché il luogo è difficile da raggiungere, a circa un’ora di cammino dall’inizio del sentiero che costeggia il torrente.

Il giovane è stato trovato in stato di incoscienza dopo il trauma conseguente alla caduta. Ancora da chiarire se l’incidente sia avvenuto a causa di un tuffo sbagliato o per un’altra dinamica. Le sue condizioni non sono ancora note.

Questa mattina intorno alle 10 un altro ragazzo era finito all’ospedale in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, non erano tali da mettere in pericolo la sua vita, ma si è procurato comunque un’importante lesione alla gamba.