Scippano un’anziana nel portone: denunciati due ragazzini

Rapallo. E’ stata scippata nel portone di casa domenica mattina rientrando da messa. La donna ha raccontato che dopo essere entrata nell’atrio del suo condominio e mentre saliva i primi gradini ha sentito bussare sul vetro del portone. Tornata indietro per capire cosa volesse il ragazzo ha capito che le stava chiedendo di aprirgli. Per rendere più credibile la richiesta il giovane le ha spiegato di abitare lì e che, pur avendo suonato il citofono, la madre non gli aveva aperto, probabilmente perché non aveva sentito.

Il fare gentile del ragazzo, che non tradiva minimamente le sue intenzioni, combinato con l’indole della vittima, facevano si che questa aprisse il portone e lo scippatore le strappasse fulmineamente di mano la borsa.

Scossa e incredula, l’anziana è uscita subito sul marciapiede e ha visto il ladro fuggire. Neppure il tempo di chiedere aiuto che veniva raggiunta da un altro giovane che con fare premuroso la prendeva sottobraccio invitandola a inseguire, insieme a lui, il ladro che si vedeva ancora in lontananza mentre scappava con la borsa.

Questo comportamento era finalizzato in realtà a garantire allo scippatore la fuga: dopo essersi accertato che il complice avesse guadagnato la fuga e che non fosse stata chiamata la polizia, il ragazzino ha salutato l’anziana che lo ha pure ringraziato per l’aiuto prestatole.

Le indagini della squdra investigativa del commissariato di Rapallo, grazie anche alle telecamente comunali ha consentito, nel giro di poche ore di individuare i minori responsabili del vile atto e di riconsegnare all’anziana parte della refurtiva.